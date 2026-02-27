Инициатива по повод Международния ден на хората с редки болести ще се проведе в петък, 27 февруари, от 12:30 часа пред сградата на Община Пловдив.

Събитието се организира от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив и е посветено на 28 февруари – деня, в който по традиция се отбелязва каузата на хората, живеещи с редки заболявания.

В инициативата ще се включат и студентски организации от Медицински университет – Пловдив, както и представители на Национален алианс на хората с редки болести. Целта е да се повиши обществената информираност и да се изрази подкрепа към хората с редки диагнози и техните семейства.

В знак на съпричастност участниците ще поставят цветни ръкавици – символ на приемане и подкрепа. Инициативата ще завърши с пускане на цветни балони като послание за надежда и вяра в по-добро бъдеще.