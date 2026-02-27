Народното събрание ще проведе първия редовен парламентарен контрол с участието на служебното правителство на премиера Андрей Гюров. Това предвижда приетата седмична програма на парламента.

По време на заседанието на въпроси на народни представители ще отговарят служебният министър-председател Андрей Гюров, както и министрите Георги Клисурски, Надежда Нейнски, Атанас Запрянов, Михаил Околийски, Юлиян Попов и Димитър Илиев.

Съгласно правилника на Народното събрание парламентарният контрол традиционно се провежда всеки петък в последните три часа от пленарното заседание, освен ако депутатите не решат друго.

Законопроекти за ратификация

Преди парламентарния контрол депутатите ще разгледат и няколко международни споразумения. Първа точка в дневния ред е ратификацията на споразумение между българското правителство и ЮНЕСКО, свързано с определянето на Центъра за подводна археология като институт от категория 2 под егидата на организацията под името „Институт за подводно наследство“.

Очаква се парламентът да обсъди и ратификацията на споразумението за партньорство между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския регион, подписано през ноември 2023 г. в Самоа.