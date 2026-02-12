Парламентът изслушва министъра на икономиката за скока на цените

Парламентът започва днешното си заседание с изслушване на подалия оставка министър на икономиката и индустрията Петър Дилов. Поводът са сигналите за осезаем ръст в цените на основни стоки и услуги – от храните до енергоносителите – и необходимостта от яснота около причините за поскъпването.

В програмата е включено и изслушване на ръководители от Областната дирекция на МВР в Сливен заради разпространена в интернет информация за предполагаемо сексуално посегателство над дете. Поради чувствителния характер на случая и участието на малолетно лице, тази част от заседанието ще се проведе при закрити врата.

Депутатите ще обсъдят още и зачестилите сигнали за неправомерно използване на видеонаблюдение. По темата ще отговарят заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов и представител на ГДБОП.

В дневния ред фигурират също окончателното гласуване на промени в Закона за марките и географските означения, ратифициране на международни споразумения и първо четене на изменения в Закона за железопътния транспорт.