Цвети Пиронкова на шопинг с гаджето си
Двамата тъпчат багажника
на спортно БМВ 6 с офис стол и тенис топки
Въпреки купищата
пресилени слухове за раздялата на Цвети
Пиронкова и приятеля й Михаил, Под тепето
щракна първата родна тенис ракета и
бившия футболист заедно, при това като
класическа семейна двойка. Влюбените
се гмурнаха из хипермаркетите в района
около хотел SPS на дълъг шопинг
преди няколко дни. Обходиха Юск, Карфур
и Метро, като напълниха багажника на
спортното си БМВ 6 с тежък офис
стол. И естествено- кошница с тенис топки
с марка Хед. Мощният баварец едва побра
покупките на Цвети и Мишо. Той впрегна
сили, за да натъпче първо кашона със
стола, а после разни други торби,
напълнени
от дамата на сърцето му край касите в
магазините. За финал остави зелените
кълба, с които Пиронкова тренира ежедневно
на кортовете в комплекс Локомотив край
Гребната. Тя загатна за страхотната си
физика с агресивно къси дънки и сива
тениска.
438 коментари
liên kết vào Fun88 cho người dùng Việt Nam Fun88 Vietnam official access link Fun88 updated entry link
https://planbet.sbs/# PLANBET Bangladesh ????????? ???
Nagad88 Bangladesh বর্তমান লিংক: Nagad88 আপডেটেড প্রবেশ ঠিকানা – nagad88
d?a ch? truy c?p Dabet m?i nh?t: Dabet Vietnam lien k?t dang s? d?ng – dabet
https://darazplay.blog/# DarazPlay বর্তমান প্রবেশ পথ
Fun88 updated entry link: link Fun88 Vietnam dang ho?t d?ng – lien k?t vao Fun88 cho ngu?i dung Vi?t Nam
PLANBET Bangladesh official link planbet PLANBET latest entry link
nagad88: nagad88 login – Nagad88 ??????? ?????? ??????