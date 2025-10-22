Правят нов парков комплекс в „Тракия“

Пловдив ще има изцяло нов зелен оазис – Парков комплекс „Кан Крум“ в ж.к. „Тракия“. Община Пловдив обяви обществена поръчка за строително-монтажните работи по проекта, чиято прогнозна стойност е 9 356 948,85 лв. без ДДС (около 4,78 млн. евро). Сумата прави проекта един от най-мащабните за последните години в сферата на градското благоустройство на Пловдив.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 и е част от визията на града за по-зелена, чиста и социално ангажирана градска среда.

„В Пловдив от години не е създавана такава огромна зелена и социализирана площ – близо 70 декара“, коментира зам.-кметът Владимир Темелков.

Новият парк ще включва: нова паркова зона с богато залесяване – близо 1000 дървета и 20 000 храста; кътове за отдих с пейки и сенчести алеи; модерни детски площадки; зони за спорт на открито; обслужващи сгради и обществен санитарен възел; водна площ с амфитеатрална структура и многофункционално пространство; 109 паркоместа по периферията и специални площадки за домашни любимци.

Срокът за изпълнение на проекта е до 540 дни след избора на изпълнител. Поръчката се провежда чрез електронната платформа на ЦАИС ЕОП. Теренът е общинска собственост и вече е със сменен статут – от зона за жилищно строителство в зелена обществена площ.

Парков комплекс „Кан Крум“ ще бъде един от най-големите нови паркови проекти в Пловдив за последните десетилетия.