Свлачище затвори пътя от Асеновград до Смолян

Снимката е илюстративна
Свлачище затвори пътя до Смолян днес. Спешни мерки са предприети за разчистване на падналата скална маса върху пътното платно на изхода на Асеновград, в посока Бачково.
Сигналът за свлачището е получен около 11.45 ч. на тел. 112. На място са екипи на районното управление, и в двете посоки автомобилите се насочват към обходни маршрути.
424 коментари
MhfaPharm: MhfaPharm – buying drugs from canada
canadian pharmacy 24 com https://isoindiapharm.xyz/# Iso Pharm
MHFA Pharm MhfaPharm northwest pharmacy canada
MHFA Pharm: reputable canadian online pharmacy – MhfaPharm