ВСС посочи Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи Ваня Стефанова да поеме временно ръководството на прокуратурата. Тя е приела номинацията и се очаква да заеме поста на изпълняващ функциите главен прокурор.

Решението идва след заявеното желание на досегашния обвинител №1 Борислав Сарафов да напусне позицията.

Дългогодишен опит в системата

Стефанова е заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура и има над две десетилетия професионален стаж. Кариерата ѝ започва като следовател, след което преминава през различни нива на прокуратурата.

През годините е работила по дела с висок обществен интерес, включително свързани с изборния процес и организираната престъпност.

Позиции в прокуратурата и ДАНС

Освен в съдебната система, Стефанова има опит и в сферата на националната сигурност. В периода 2013–2015 г. тя е заместник-председател на ДАНС.

По-късно се завръща във Върховната касационна прокуратура, където оглавява специализиран отдел и участва в координацията на разследвания по тежки престъпления.

Професионална дейност и преподаване

Освен практическата си работа, Стефанова участва и в обучението на магистрати чрез Националния институт по правосъдието.

Предстои Висшият съдебен съвет да финализира процедурата по назначаването ѝ, с което прокуратурата ще има временно ръководство до избора на нов титулярен главен прокурор.

