ВСС посочи Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи Ваня Стефанова да поеме временно ръководството на прокуратурата. Тя е приела номинацията и се очаква да заеме поста на изпълняващ функциите главен прокурор.
Решението идва след заявеното желание на досегашния обвинител №1 Борислав Сарафов да напусне позицията.
Дългогодишен опит в системата
Стефанова е заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура и има над две десетилетия професионален стаж. Кариерата ѝ започва като следовател, след което преминава през различни нива на прокуратурата.
През годините е работила по дела с висок обществен интерес, включително свързани с изборния процес и организираната престъпност.
Позиции в прокуратурата и ДАНС
Освен в съдебната система, Стефанова има опит и в сферата на националната сигурност. В периода 2013–2015 г. тя е заместник-председател на ДАНС.
По-късно се завръща във Върховната касационна прокуратура, където оглавява специализиран отдел и участва в координацията на разследвания по тежки престъпления.
Професионална дейност и преподаване
Освен практическата си работа, Стефанова участва и в обучението на магистрати чрез Националния институт по правосъдието.
Предстои Висшият съдебен съвет да финализира процедурата по назначаването ѝ, с което прокуратурата ще има временно ръководство до избора на нов титулярен главен прокурор.
