Втората регионална конференция на Лидер.БГ и Тракия икономическа зона събира бизнеса в Пловдив

Втората регионална бизнес конференция на Лидер.БГ – мащабен форум, който събира на едно място бизнеса, институциите, инвестиционната общност и международни партньори около една обща цел: устойчив растеж и нови възможности за региона, ще се проведе на 28 април 2026 г. от 15:00 ч. в конгресния център на Тракия икономическа зона – TEZ Event Center.

Събитието се реализира в стратегическо партньорство с Тракия икономическа зона – най-големия публично-частен индустриален парк в България и Източна Европа, превърнал се в символ на модерната индустриална трансформация и привличането на мащабни инвестиции. Провеждането на конференцията под патронажа на областния управител на област Пловдив – проф. д-р Владислав Попов, допълнително подчертава значимостта на форума за икономическото бъдеще на региона. Партньори на събитието са Българската агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българо-румънската търговска камара (BRCC), Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD), Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) и други.

Очакваното присъствие на над 200 представители на водещи компании от страната и чужбина, заедно с международни инвеститори и стратегически партньори, превръща събитието в платформа от ново поколение – място за реални бизнес решения, силни партньорства и визия за следващото ниво на развитие. Пловдив не просто привлича внимание – той уверено се утвърждава като една от най-силните инвестиционни и индустриални дестинации в Югоизточна Европа.

Конференцията ще бъде открита с официални приветствени слова от ключови институционални и бизнес лидери, сред които проф. д-р Владислав Попов – областен управител на област Пловдив, инж. Пламен Панчев – съосновател и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона, адв. Виктор Гугушев – председател на Българо-румънската търговска камара и почетен консул на Румъния в България, Бурхан Немутлу – председател на Българско-турската търговско-индустриална камара, Юлиян Балчев – главен секретар на Българската агенция за инвестиции и Биляна Георгиева – изпълнителен директор на Лидер.БГ.

Специален акцент в програмата е участието на златния спонсор на инициативата „Регионални бизнес конференции на Лидер.БГ“ за 2026 г. – Shell, които ще представят съвременни решения за управление на автопаркове, обединяващи горивни карти, широка мрежа от обекти в България и Европа, контрол и сигурност в едно цялостно решение.

Събитието се реализира с официален медиен партньор Българска национална телевизия, което гарантира висока видимост и национално отразяване.

Програмата включва три тематични дискусионни панела:

Инвестиции, растеж и бизнес среда – с участието на Smart Factoring, Адванс експертни оценки, CTP и Lead Vision;

Иновации и технологии – с представители на ABB, STAMH, Up Tombou и ТОКИ;

Икономическа сигурност и устойчива бизнес среда – с участието на Balkansworks, Агенция за сигурност „Скорпио“ и Maple Bear Пловдив.

Сред ключовите акценти е ексклузивната презентация на Schwarz Digits, която ще представи визията за дигиталния суверенитет в Европа и новите модели за сигурна и устойчива дигитална инфраструктура.

Конференцията ще завърши с бизнес нетуъркинг и коктейл, предоставящ възможност за директни контакти между участници, партньори и инвеститори, както и достъп до експо зоната с водещи компании, сред които АПИС, Регионален хъб по биоикономика Пловдив, Порше Пловдив, ETEM, Hörmann, Пощенска банка и NTZ Транспорт.

Специално участие ще имат Порше Пловдив, които ще представят новите модели Audi Q3, Q5 и A6, предоставяйки възможност за тест драйв на място.

Със своята силна програма, висок профил на участниците и стратегически партньорства, събитието се утвърждава като едно от най-значимите бизнес събития в България през 2026 г.

Работният език е български, със симултанен превод на английски език.

Повече информация и програма: https://lider.bg/regionalna-biznes-konferencziya-plovdiv-2026/

Локация: Google Maps: https://maps.app.goo.gl/RvF2bMQ39Vv2JXDz5

Участието е безплатно, със задължителна регистрация: https://luma.com/3bzhxrxo

