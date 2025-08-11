Тихомир Стоев оглави Апелативна прокуратура

Тихомир Стоев официално встъпи в длъжност Апелативен прокурор на Пловдив днес. Той бе представен като административен ръководител на апелативния район от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов на официална церемония, на която присъстваха Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на ВСС, главният секретар на МВР – гл. комисар Мирослав Рашков, прокурорите от АП-Пловдив, административните ръководители на окръжните прокуратури.

Тихомир Стоев благодари за доверието и каза, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.

Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура- Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция „Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

На 16 юли 2025 г. Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на 5-годишния мандат на досегашния административен ръководител Тодор Деянов.