Родители в Пловдив ще получат компенсации за неприети деца

Министерският съвет даде зелена светлина на нов пакет средства за подпомагане на родители, чиито деца не са успели да влязат в държавни или общински детски заведения заради недостиг на места. Одобреното финансиране е в размер на над 1,18 млн. евро и обхваща 2028 деца от общините София, Пловдив, Варна и Родопи.

Парите са предназначени за компенсации за месеците ноември и декември 2025 г. и се отнасят за семейства с деца на възраст от 3 години до постъпването им в първи клас, които са останали извън ясли, градини или училища по независещи от тях причини.

Отделно кабинетът е одобрил и допълнително финансиране за следващата година. За 2026 г. са предвидени над 1,43 млн. евро, които ще бъдат разпределени между Столичната община, Пловдив, Варна, както и общините Божурище и Аврен. Средствата ще покриват разходите на родителите за отглеждане и грижа за децата им, докато не бъдат осигурени места в общинските заведения.

Мярката е част от държавната политика за компенсиране на семействата в районите с най-сериозен недостиг на места в детските градини.