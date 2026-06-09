Автори, издателства и културни организации от Пловдив са сред претендентите за престижните отличия, които ще бъдат връчени на 12 юни в Стария град

Министерството на културата обяви номинациите за Националната награда „Христо Г. Данов“ 2026, а Пловдив отново заема централно място сред претендентите за отличията. Освен че градът е домакин на церемонията по връчването на наградите, множество автори, издателства и културни организации, свързани с Пловдив, са сред номинираните в различните категории.

Тържественото връчване на наградите ще се състои на 12 юни в двора на къщата музей „Христо Г. Данов“ в Стария град. Отличията се организират от Министерството на културата и Община Пловдив и вече повече от четвърт век удостояват значими постижения в българската книжовна култура.

Пловдив отново става столица на книгите: „Пловдив чете“ започва на 12 юни

Сред номинираните за автор на българска художествена литература са Антон Баев с „Колкото да влезе Бог“, както и Деян Енев и Боян Йорданов с книги, издадени от пловдивското издателство „Жанет 45“.

Сериозно е присъствието на „Жанет 45“ и в останалите категории. Издателството стои зад номинираните издания на Елена Алексиева за превод на романа „Transhumanism inc.“ на Виктор Пелевин, както и на книгите „Съединението срещу задкулисието“ на Стефан Дечев и „Власт, суверенитет и режисура“ на Явор Гърдев в категория „Автор в областта на хуманитаристиката“. Сред номинираните автори на книги за деца е и пловдивската поетеса Мария Донева с „Моите кукли“.

Пловдивско участие има и в категория „Представяне на българската книга“, където номинация получават литературното списание „Страница“, издавано от Сдружение „Литературна къща“ – Пловдив, както и комикс платформата „Диаскоп“, която през последните години активно популяризира българското графично изкуство.

В категория „Библиотечно дело“ сред трите номинации попада и Библиотечно-информационният център на Медицински университет – Пловдив. Още по темата може да прочетете в статията МУ-Пловдив с номинация за награда „Христо Г. Данов“ в категория „Библиотечно дело“.

Националната награда „Христо Г. Данов“ се присъжда от 1999 година в осем категории, а голямата награда за цялостен принос към националната книжовна култура се връчва лично от министъра на културата. Победителите получават диплом, пластика с автор Диана Райнова и парична премия, а номинираните – почетен диплом.

И тази година отличията ще бъдат връчени в навечерието на литературния фестивал „Пловдив чете“, превръщайки града в център на книжовния живот в България.