МУ-Пловдив с номинация за награда „Христо Г. Данов“ в категория „Библиотечно дело“

Библиотечно-информационният център на Медицински университет – Пловдив попадна в номинациите за удостояване с Националната награда „Христо Г. Данов“. Тържествената церемония по връчването на отличията ще се състои на 12 юни в двора на къщата музей на „Христо Г. Данов” в Стария град в рамките на програмата на фестивала „Пловдив чете“. Събитието се организира от Министерството на културата и Община Пловдив, които са съучредители на наградата за принос в българската книжовна култура. Конкурсът се провежда ежегодно от 1999 г.

Народна библиотека „Иван Вазов“ предложи Библиотечно-информационния център на Медицински университет – Пловдив за удостояване с националната награда за съществен принос към съвременното развитие на библиотечното дело и в чест на 80-ия юбилей на висшето училище, който бе отбелязан миналата година. С откриването на новата академична година предстои да бъде прерязана лентата на пететажния комплекс „Библиотека, Музей на медицината и Медицински симулационен тренировъчен център“.

„Създаването на съвременен университетски библиотечен корпус, интегриращ модерна инфраструктура и дигитални ресурси, както и модерна материална база за съхранение на информационните ресурси, утвърждава високия институционален престиж и създава устойчива среда за развитие на знанието, обучението и научната комуникация в рамките на многокултурна академична общност“, се казва в мотивите на Народната библиотека за удостояване с високото отличие в категория „Библиотечно дело“. Кандидатурата е подкрепена от Българската библиотечно-информационна асоциация и от Ректорския съвет на МУ-Пловдив.

В категория „Библиотечно дело“ университетът ще се конкурира с Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Бургас, и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен.

Победителите в конкурса се определят от жури, в което участват представители на организаторите – Министерство на културата и Община Пловдив, както и от специалисти в областта на книгоиздаването и литературата.

Престижната награда се връчва в следните категории: „Българско издателство“, „Автор на българска художествена литература“, „Преводач на художествена литература“, „Автор в областта на хуманитаристиката“, „Автор на издание за деца“, „Художник или дизайн и оформление на книга“, „Представяне на българската книга“ и „Библиотечно дело“.

Ето ти всички номинации:

Номинирани за Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в българската книжовна култура – 2026 г. (изредени по азбучен ред):

Категория Българско издателство

Издателство „Български писател“

Издателство „Ерго“

Издателство „Лист“

Автор на българска художествена литература

Антон Баев за книгата „Колкото да влезе Бог“ (Издателство „Коала прес“)

Боян Йорданов за книгата „Под месечината, огромна като тиква“ (Издателство „Жанет 45“)

Деян Енев за книгата „Тъгувам за Киото“ (Издателство „Жанет 45“)

Преводач на художествена литература

Елена Алексиева за превода на „Transhumanism inc.“ от Виктор Пелевин (Издателство „Жанет 45“)

Жанина Драгостинова за превода на „Изповедите на авантюриста Феликс Крул“ от Томас Ман (Издателство „Колибри“)

Крум Крумов за превода на „Книгите на Яков“ от Олга Токарчук (Издателство „Ай Си Ю“)

Автор в областта на хуманитаристика

Алберт Бенбасат за книгата „Литературата като книга“ (Издателство „Колибри“)

Стефан Дечев за книгата „Съединението срещу задкулисието. Политика и памет (1885-1998)“ (Издателство „Жанет 45“)

Явор Гърдев за книгата „Власт, суверенитет и режисура“ (Издателство „Жанет 45“)

Автор на издание за деца

Божидар Манов за книгата „Що е то? Гатанки в стихове“ (Издателство „Колибри“)

Ивелина Радионова за книгата „Приключенията на Ардин“ (Издателска къща „Персей“)

Мария Донева за книгата „Моите кукли“ (Издателство „Жанет 45“)

Художник на книга

Капка Кънева за книгата „Вълшебното грозде“ автор Капка Кънева (Издателство „Лист“)

Медия Кей ООД за книгата „Театър 199 в няколко стъпки“ авторски колектив („АйПринт“ ООД)

Милена Вълнарова за книгата „Хендерсън- кралят на дъжда“ автор Сол Белоу (Издателство „Лист“)

Представяне на българската книга

Диаскоп с автор Георги Чепилев (Издателство „Пловдивско дружество за комикс изкуство и графични романи „Диаскоп“)

Литературно списание „Страница“ – Редакционна колегия: Борис Минков, Галина Лардева, Гергина Кръстева, Димитър Келбечев, Клео Протохристова, Людмил Станев, Младен Влашки, издател Сдружение „Литературна къща” – Пловдив

Библиотечно дело

Библиотечно-информационен център на Медицински университет, гр. Пловдив

Регионална библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен