Протестите излъчиха думите на 2025 г.

„Безобразие“, „бюджет“, „волейбол“, „Главно Д“, „джен зи“, „евро“, „когато па-“, „локали“, „мършляк“ и „протест“ са десетте думи и изрази, номинирани за „Дума на годината“ за 2025 г. Инициативата е на сайта „Как се пише?“, а голяма част от предложенията са пряко свързани с масовите граждански протести срещу правителството на Росен Желязков в края на миналата година, които доведоха до оставката на кабинета.

Как се пише?: Гласуваме за „Думи на годината 2025“

През последната седмица в социалните мрежи на „Как се пише?“ се събираха предложения от граждани за думи и изрази, белязали обществените и политическите процеси през изминалата година. От тях петчленно жури – в състав Павлина Върбанова, Георги Лозанов, Веселина Седларска, Доротея Николова и Иван Ланджев – подбра десетте най-популярни номинации.

До петък всеки желаещ може да гласува онлайн за трите най-значими думи и изрази на 2025 г., а резултатите ще бъдат обявени в понеделник, 19 януари.

Думи, родени на площада

Седем от десетте предложения са пряко свързани с най-мащабните протести в България от близо три десетилетия. Думата „безобразие“ стана широко разпознаваема след изказване на лидера на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по време на заседание на бюджетната комисия в края на ноември.

Тогава напрежението ескалира заради внезапна промяна на часа на заседанието, на което трябваше да се разглежда проектобюджетът за 2026 г. Това предизвика остра реакция от страна на ПП–ДБ и доведе до първия голям протест в центъра на София.

Самият бюджет се превърна в основен катализатор на общественото недоволство. Проектът на управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепен от „ДПС – Ново начало“, предвиждаше увеличаване на осигуровките и на данък „дивидент“ и беше остро критикуван от бизнеса. От опозицията пък го определиха като обслужващ интересите на санкционирания по закона „Магнитски“ Делян Пеевски.

Изразът „Главно Д“ се наложи като символ на корупцията в държавата, след като самият Пеевски го използва през септември с обещанието да изгради „държава с главно Д“.

Сред номинираните е и „джен зи“ – поколението на младите хора, родени между 1997 и 2012 г., които имаха силно присъствие на протестите през зимата на 2025 г. Терминът започна все по-често да се използва и от политици.

Лозунгът „когато па-“ също се завърна на площадите, преработен в протестно скандиране срещу Пеевски, а думата „мършляк“ попадна в списъка след скандал в парламентарните кулоари, при който депутат от „ДПС – Ново начало“ отправи обиди към представител на младежката структура на ПП.

Пета поредна кампания

Това е петото издание на инициативата „Дума на годината“. През 2024 г. най-значима беше думата „Шенген“, следвана от „дубайски шоколад“ и „санитарен кордон“. През 2023 г. водещи бяха „изкуствен интелект“, „сглобка“ и „времеубежище“, а през 2022 г. – „война“, „инфлация“ и „Украйна“/„избори“. В първото издание на кампанията през 2021 г. челната тройка беше „преценям“, „антиваксър“ и „изчегъртване“.