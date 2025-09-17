Правителството стартира инициатива за връщане на сънародниците ни от чужбина

Министерският съвет одобри нова програма „Избирам България“, насочена към привличането на българи, живели или учили в чужбина през последните 18 месеца. Целта е да се смекчи демографската криза и недостига на работна сила в страната, обяви социалният министър Борислав Гуцанов.

Желаещите ще подават заявления по електронен път чрез Агенцията по заетостта. Предвидени са редица стимули – до 10 000 лева помощ за преместване на покъщнина след поне шест месеца работа у нас, над 400 лева месечно за квартира при липса на собствено жилище, транспортни облекчения, езикови курсове за чуждестранни членове на семействата, както и бонуси от 30% до 50% от средната заплата в сектора.

Програмата е с бюджет от малко над 26 милиона лева и се очаква да привлече значителен интерес. Следващ етап ще бъде разработването на аналогична инициатива за насърчаване на преселването от големите към по-малките населени места.