ESG Plovdiv 2026 – Investment, Hospitality & Construction събира експерти по устойчиво строителство, хотелиерство, инвестиции и ESG

ESG Plovdiv 2026 – Investment, Hospitality & Construction – водещ форум, посветен на устойчивото развитие, ESG принципите и инвестиционните възможности в България, ще се проведе на 26 март 2026 г. в Пловдив. Събитието ще събере инвеститори, архитекти, инженери, представители на хотелиерската индустрия, строителството и бизнеса, за да обсъдят практическото приложение на ESG и новите тенденции в развитието на застроената среда.

Форумът поставя акцент върху реални проекти, измерими резултати и приложими решения, като излиза отвъд теоретичните рамки на ESG и се фокусира върху конкретни бизнес практики. Дискусиите ще обхванат целия процес – от инвестиционната логика и проектирането, през строителството и управлението, до дългосрочната експлоатация на сградите и тяхната стойност на пазара.

Специално внимание ще бъде отделено на ролята на регионите извън столицата и потенциала им да привличат инвестиции чрез устойчиво развитие, модерна инфраструктура и стратегическо позициониране. Участниците ще разгледат и как ESG се превръща в стандарт и нова бизнес култура, която влияе върху финансирането, регулациите и конкурентоспособността на компаниите.

Форумът е разделен в две полудневни части – Hospitality & Investment и Construction, Architecture & ESG Implementation, за по-концентрирано съдържание и ефективна комуникация с целевите аудитории:

Сутрешна сесия – Hospitality & Investment

• Панел 1: ESG като инвестиционна логика – хотелите в новия финансов ред

• Панел 2: Хотелът на бъдещето: между преживяването и ефективността

• Панел 3: Дестинации, градове и устойчив туризъм

Следобедна сесия – Construction, Architecture & ESG Implementation

• Панел 4: ESG в проектирането: от концепция към разрешение за строеж

• Панел 5: Устойчиво строителство: материали, технологии, изпълнение

• Панел 6: Инвестиции, строителство и ESG: накъде след 2026?

Дата и място: 26 март 2026, Епископската базилика на Филипопол, гр. Пловдив

