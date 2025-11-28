БългарияНовини

12:41ч, петък, 28 ноември, 2025
Изображения: ФБ профил на Манол Пейков

„Аз имам отговорност към Варненци, която трябва да изпълня. Първо искам да целуна децата си“. Това бяха първите думи на варненският кмет Благомир Коцев след като днес излезе на свобода, съобщи в репортаж от морската столица бТВ. Вчера съдът промени мярката му за неотклонение на „гаранция“, а негови привърженици в рамките на часове събраха нужните за плащането й 200 хил. лв.

„ Надявам се, че в понеделник ще ида на работа и ще сме в нужния ритъм, защото градът има нужда от това“, каза кметът на Варна Благомир Коцев.

„Има много поуки, които могат да се извадят. Това е урок. Хората могат да видят какво може да се случи на всеки. По време на съдебния процес ще се изясни цялата истина“, добави той.

„Искам да благодаря на всички хора, които ме подкрепиха. Видях огромна енергия. 14 пъти излязоха, за да демонстрират своята енергия. Късно разбрах за дарителската кампания. Благодарен съм на хората, че толкова бързо е събрана сумата от 200 хиляди лева“, каза още Благомир Коцев.

