Отиде си синоптикът Минчо Празников

На 88-годишна възраст си отиде един от най-разпознаваемите гласове в българската прогноза за времето – синоптикът Минчо Празников. Tой се бе превърнал в емблематична фигура както в радиото, така и в телевизията, оставяйки трайна следа в съзнанието на няколко поколения българи.

Празников е роден през 1938 г. в Дряново и завършва физика и метеорология в Софийския университет. Професионалният му път започва във Военновъздушните сили, където работи повече от две десетилетия, а по-късно продължава в Националния институт по метеорология и хидрология.

След 2000 г. се занимава с частни метеорологични прогнози, но остава разпознаваемо лице и глас за публиката.

Снимка: Меteo Bulgaria