Френското сатирично издание Charlie Hebdo публикува репортаж от Пловдив, посветен на квартал „Столипиново“, в който поставя фокус върху социалната изолация, условията на живот и темата за идентичността на ромската общност. Материалът представя квартала като част от по-широк европейски контекст и разглежда предизвикателствата през погледа на външна медия.

Квартал „Столипиново“ е представен като едно от най-големите компактни ромски населени места в Европа. В материала авторът Coline Renault насочва вниманието към социалните и инфраструктурните предизвикателства в района, като отбелязва, че значителна част от населението живее в трудни битови условия.

Описани са контрастите между квартала и останалата градска среда, както и усещането за изолация, което според репортажа съпътства ежедневието на местните жители.

Изданието поставя акцент върху темата за идентичността и терминологията, използвана за обозначаване на ромската общност, като включва гледни точки на хора от самия квартал.

Това е анонс на статията във Фейсбук страницата на медията: Чарли отиде в Пловдив в България, най-голямото ромско гето в Европа, където над 60 000 души оцеляват в ужасни условия. Неспособността да принадлежат на уникален народ, те са обединени от маргиналността, която са изстрадали завинаги.

В текста се подчертава, че жителите на „Столипиново“ не представляват хомогенна група, а са свързани по-скоро от общ социален опит и сходни житейски предизвикателства.

„България. В най-голямото ромско гето в Европа – хора, които не се срещат никъде другаде.„

„Но кои са ромите? В опит да разбере кои са хората, съставляващи това често дискриминирано малцинство, Charlie Hebdo пътува до Пловдив, България, до най-голямото ромско гето в Европа. Там над 60 000 души оцеляват в ужасяващи условия. Далеч от това да представляват единен народ, тези жители са обединени единствено от маргинализацията, която постоянно ги преследва.

В началото разговорът се спъва в една-единствена дума – термин, с който се борави предпазливо, от страх да не се обиди или да се прекали.

„Как да ви наричаме? Роми? Цигани? Това обидно ли е за вас?“

Сандо отговаря без колебание:

„Кажете, че сме цигани. Родителите ми бяха цигани, синовете ми са цигани. Аз съм такъв. Но ром е същото“, казва старецът с намръщени вежди.

Думата „циганин“ на английски се превежда като gypsy. И все пак това не е най-често използваният термин. Границата, която разделя квартал „Столипиново“ от град Пловдив, е невидима, но рязка. Тук такситата и градският транспорт спират. Асфалтът внезапно изчезва. Улиците изглеждат така, сякаш са били оголени от гигантско торнадо. Огромни жилищни блокове от съветската епоха – с олющена боя и счупени капаци – тлеят под тежестта на сателитни чинии, единственото доказателство, че светът…“

Репортажът е част от по-широк интерес на френската медия към социални теми и маргинализирани общности в различни европейски държави и цели да насочи вниманието към проблеми, които често остават извън обществения фокус.

България е представена като част от по-широк европейски контекст, в който въпросите за социалното включване и равния достъп до услуги остават актуални. От френска перспектива България е поставена в ролята на периферията на Европа, където социалните неравенства са по-видими и по-малко прикрити. В този смисъл страната не е разглеждана като изключение, а като пример за проблем, който съществува в различни форми и в други европейски държави, включително Франция.

Репортажът използва конкретен пример, за да илюстрира общоевропейски проблем, без да прави директни политически оценки или персонални обвинения. Важно е да се отбележи, че текстът не атакува директно българската държава, но акцента върху „ужасните условия“ и трайната маргинализация.

Макар описанието да е силно визуално и емоционално, то следва традиционния за френската журналистика стил на социален репортаж, при който фокусът е поставен върху човешките истории и ежедневните условия на живот.

Репортажът на Charlie Hebdo е по-скоро социална диагноза, отколкото балансиран портрет. Може да се каже, че той цели да разтърси читателя и да насочи вниманието към трайна европейска несправедливост, но го прави чрез опростен и силно драматизиран образ на българската реалност.

