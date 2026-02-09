НСИ: Потребителското доверие се понижава в началото на 2026 г.

Доверието на потребителите у нас отбелязва малък спад през януари 2026 г., показват последните данни на Националния статистически институт. Общият показател се понижава с 0.8 пункта спрямо октомври, като основната причина е по-негативната нагласа сред жителите на градовете.

Оценките за състоянието на икономиката през изминалата година остават почти без промяна, но очакванията за следващите 12 месеца са малко по-оптимистични. В същото време прогнозите за финансовото състояние на домакинствата са по-скоро предпазливи, особено в градовете, докато хората в селата отчитат известно подобрение за изминалия период.

Анкетата показва още, че потребителите продължават да усещат ръст на цените, макар и с по-бавни темпове, а очакванията за инфлацията също отслабват. Нагласите за безработицата се изместват към по-умерени, което предполага по-малко притеснения за пазара на труда.

По-резервирани са и намеренията за по-големи разходи. Все повече хора отлагат покупката на дълготрайни стоки, ремонти в дома или придобиването на автомобил, което според НСИ е знак за по-предпазливо потребителско поведение в несигурна икономическа среда.

Изображение: Pixabay