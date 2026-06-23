Пловдивски онколози прилагат иновативна имунотерапия преди операция

Новият подход дава по-добри резултати и намалява риска от връщане на заболяването

Пациентите с рак на главата и шията вече имат достъп до нова възможност за лечение, която подобрява резултатите и дава по-добра дългосрочна прогноза. Добавянето на имунотерапия преди операцията променя утвърдения терапевтичен подход при част от болните и намалява риска от повторна поява на заболяването.

Ракът на главата и шията е едно от онкологичните заболявания, при които ранното откриване и правилният избор на лечение имат решаващо значение. В продължение на повече от две десетилетия прогнозата при пациентите с напреднал стадий на заболяването почти не се подобряваше. Само около половината от пациентите преживяваха повече от пет години, а при приблизително един на трима болестта се завръщаше още през първата година след лечението. Добавянето на имунотерапия преди операцията при пациентите с плоскоклетъчен карцином на ларинкса, хипофаринкса, устната кухина и някои орофрингеални тумори обаче води до значително по-добри резултати.

„Имунотерапията не атакува директно тумора, а активира собствената имунна система на пациента, за да разпознава и унищожава раковите клетки. Когато се прилага преди хирургичното лечение, тя подготвя организма за борба със заболяването още преди оперативната намеса“, обяснява д-р Панайот Панайотов от Комплексен онкологичен център – Пловдив.

По думите му УНГ специалистите често са първата точка за контакт при пациенти с оплаквания от гласа, гълтането или областта на шията. Именно тяхната бдителност, информираност за възможностите на предоперативното лечение и навременното насочване към онколог могат да доведат до поставяне на диагнозата в ранен, лечим стадий.

„Когато заболяването бъде открито навреме, приложението на имунотерапия преди операцията може да подобри максимално дългосрочната прогноза за пациента“, посочва д-р Панайотов.

Специалистите напомнят, че колкото и ефективно да е съвременното лечение, предотвратяването и ранното откриване на заболяването остават най-силното оръжие срещу рака. При диагностициране в начален стадий ракът на главата и шията се лекува с много по-добри резултати, а в редица случаи е възможно пълно оздравяване.

Ето защо лекарите съветват хората да не подценяват симптоми като продължителна дрезгавост или промяна в гласа за повече от три седмици, незарастваща рана или язва в устата и гърлото, бучка или подуване на шията, което не намалява, затруднено или болезнено преглъщане, както и упорита болка в ухото без очевидна причина.

В Комплексен онкологичен център – Пловдив предоперативната имунотерапия при рак на главата и шията вече е достъпна и се прилага съгласно актуалните международни протоколи. Лечението се планира от мултидисциплинарен екип с участието на медицински онколози, патоанатомия, лъчетерапевти и УНГ специалисти, които определят най-подходящия терапевтичен подход за всеки конкретен пациент.