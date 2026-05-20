Инфлацията в ЕС продължава да расте

България остава сред страните с най-високи цени

Годишната инфлация в еврозоната е достигнала 3% през април, показват окончателните данни на Евростат, сочат окончателните данни на Европейската статистическа служба. Това е увеличение спрямо март, когато ръстът на цените беше 2,6%. За сравнение, през април миналата година инфлацията в страните от еврозоната е била 2,2%.

В рамките на целия Европейски съюз поскъпването също се ускорява. Средната инфлация в ЕС достига 3,2% при 2,8% месец по-рано.

България остава сред държавите с най-висока инфлация

Според статистиката България е сред страните с най-сериозен ръст на цените в Европейския съюз. Годишната инфлация у нас е 6%, като по-високи стойности са отчетени единствено в Румъния – 9,5%, и Хърватия – 5,4%.

Най-ниска инфлация през април е регистрирана в Швеция, Дания и Чехия.

Данните показват още, че в повечето държави от ЕС ценовият натиск продължава да се увеличава. Само в пет страни инфлацията се е забавила спрямо март.

Какво движи поскъпването

Основен принос за ръста на цените в еврозоната имат услугите и енергоносителите. Значително влияние оказват още храните, алкохолът и тютюневите изделия, както и промишлените стоки.

Според анализаторите напрежението на международните пазари и несигурността около глобалната икономика продължават да оказват влияние върху инфлационните процеси.

Очаквания за ново повишение на лихвите

Европейската централна банка засега запази основните лихвени проценти без промяна, но икономисти очакват ново увеличение още на следващото заседание на институцията.

Причината е продължаващият ръст на инфлацията и опасенията, че ценовият натиск в Европа ще остане висок и през следващите месеци.