Започват извънредни проверки на електроразпределителните дружества заради януарските сметки за ток. Това обяви преди малко министърът на енергетиката Жечо Станков.

Той обясни, че в министерството са постъпили жалби за качеството на получената услуга, а в Комисията за енергийно и водно регулиране – за твърде високи сметки за ток, съобщава БНР.

Станков посочи, че при проверките ще се обърне специално внимание дали отчетните периоди са в рамките на 30 дни, а не обхващат по-дълъг период, както е било през 2013 година. Тогава в рамките на една сметка са били включени разходите за два месеца.

Ще бъде анализирано и качеството на електроснабдяването, включително дали домакинствата са получили услугата с необходимите параметри, обясни енергийният министър Жечо Станков.

Припомняме, че пловдивският адвокат Атанас Костов обяви публично намерението си да заведе дела срещу EVN в Комисията за защита на конкуренцията и в Комисията за защита на потребителите за завишени двойно сметки за електричество през декември и януари.

Над 16 000 са сигналите, изпратени за ден от граждани до фейсбук профила на адвокат Костов, в които се съобщава за неправомерно и драстично завишаване на сметките, посочи в интервю за Радио Пловдив адвокатът. Атанас Костов обясни, че неговата лична сметка също е увеличена с около 30%

Явно това не се случва само при EVN – Пловдив, но и при другите електроразпределителни дружества в страната, обясни юристът. Проблемът е на територията на цялата страна, не е само в Пловдив, обобщи Костов.