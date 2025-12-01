Ескалация на напрежението на протеста в София

Потрошени са няколко автомобила на полицията и жандармерията. Има пострадали протестиращи и полицаи, след напрежение по време на протеста в столицата пред централата на „ДПС – Ново начало“.

Напрежение по време на протеста пред централата на „ДПС – Ново начало“. Полицейското присъствие около централата на партията е засилено. Потрошени са няколко автомобила на полицията и жандармерията. Има пострадали протестиращи и полицаи. Има запалени кофи за боклук, съобщава БНТ.

От улица „Врабча“, където се намира и централата на „ДПС – Ново начало“, преди няколко минути напрежението ескалира, след като група провокатори, хора с черни дрехи и качулки, бяха внедрени в протеста и се стигна до намесата и на жандармерията. Към момента продължават да летят бутилки, както пластмасови, така и стъклени, към сградата на „ДПС – Ново начало“, където се помещава централата. Наложи се жандармерията да се вклини в протеста, стигна се и до употребата на сълзотворен спрей, така множеството беше отблъснато.

До тук стигна протестът, след като той започна малко преди 18:00 часа в Триъгълника на властта. Протестът прерасна в шествие и стигна до централата на „ДПС – Ново начало“. Част от протестиращите имаха идея от тук да се преместят и към централата на ГЕРБ, но до това не се стигна. Непрестанно се чуват възгласи „Мафия“, корупция и оставка“. Продължават да летят и пиротехнически изделия.

При ескалацията на напрежението е пострадал леко и член на техническия екип на националната телевизия, реализиращ преките включвания.

В 22 часа и 55 минути екипите на БНТ на място съобщиха, че централата на ПП ГЕРБ на бул. Дондуков е поломена. Стъклата са счупени, мебелите извадени на пътя и подпалени. Свидетели на събитието съобщават, че вандалите са провокатори и не са участници в протеста.