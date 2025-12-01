Шествието срещу Бюджет’2026 приключи пред Общината

Протестното шествие срещу Бюджет 2026 приключи на площад „Стефан Стамболов“. Малко след 20:00 часа хилядите пловдивчани стигнаха до пространството пред Община Пловдив. Множеството не можеше да се събере и в околните улички. По оригиналния план недоволните от управляващите трябваше да преминат по Малката главна през Джумаята и Главната улица „Княз Александър I“, но полицията отклони множеството през Тунела.

Първоначално се очакваше те да стигнат до площад „Централен“, но в крайна сметка шествието приключи на Копчетата пред Общината. Шестващите продължиха да скандират и носят своите плакати срещу предложения Бюджет 2026 и генерално срещу управлението на страната и правителството на Росен Желязков и водещите партии ГЕРБ, БСП, Ново начало и ИТН, както и главните лица Бойко Борисов и Делян Пеевски. През цялото време се вееха български и европейски знамена.

Протестът премина мирно, въпреки няколко провокации. В Тунела гръмнаха няколко бомбички, но организаторите веднага се намесиха и призоваха към това протестиращите да се въздържат от провокации и агресия.

Това бяха най-масовите протести в последните години, като дори през 2013 година толкова голямо множество не се бе събирало в Пловдив. Огромната маса хора видимо надхвърли бройките хора тогава, което ясно се вижда и от снимките на площад „Съединение“, където се напълни не само площадът, но и голяма част от булевард „Шести септември“ в двете посоки.