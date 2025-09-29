По повод Световния ден на почистването (World Cleanup Day) информационната кампания ПромениКартинката отново събра десетки доброволци в две поредни акции – на 26 септември в Пловдив и на 27 септември в София. Заедно те успяха да съберат близо 230 килограма отпадъци от две ключови зелени зони – парк Лаута в Пловдив и парк-комплекс Камбаните в столицата.

В Пловдив, инициативата по почистване бе организирана съвместно с Хермес Медия и в. Марица и бе подкрепена от община Пловдив. Участниците почистиха алеите и тревните площи на парк Лаута – едно от най-големите и любими места за отдих в града. В рамките на няколко часа бяха събрани 115 килограма отпадъци – пластмасови бутилки, опаковки, стъкло и цигарени фасове, които замърсяват и променят облика на зеленото пространство.

Снимки: Почистваща акция Пловдив- парк Лаута/ фотограф: Наташа Манева, в.Марица