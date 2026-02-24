Български роман в дългия списък на Международния „Букър“

„Остайница“ от Рене Карабаш попадна сред 13-те номинирани заглавия

Англоезичното издание на „Остайница“ от Рене Карабаш – „She Who Remains“, в превод на Izidora Angel – беше включено в дългия списък на International Booker Prize. Отличието е най-престижната международна награда за художествена литература, преведена на английски език и издадена във Великобритания или Ирландия през съответната година.

Тазгодишната селекция на журито обхваща 13 книги, преведени от 11 езика, като авторите и преводачите представляват общо 14 националности. В списъка има три дебютни заглавия, както и общо 13 предишни номинации, включително пет завръщащи се тандема автор–преводач.

Сред отличените книги има две, публикувани на оригиналните си езици преди повече от 30 години. Едната от тях е била забранена в Иран и е написана от авторка, която е лежала в затвора заради творчеството си.

Селекцията впечатлява и с разнообразния профил на авторите – сред тях има награждаван актьор, историк на планини и гори, екологична и феминистка активистка, както и творци, работили в сферата на мангата, сценаристиката и поезията.

Това е втора българска книга за последните три години, която попада сред номинираните за приза. През 2023 г. „Времеубежище“ на Георги Господинов, в превод на Angela Rodel, спечели наградата и отбеляза исторически успех за българската литература.

В България „Остайница“ се издава от Жанет 45. На международния книжен пазар Рене Карабаш се представлява от Sofia Literary Agency, която осъществява продажбата на правата за САЩ на Sandorf Passage и за Великобритания на Peirene Press.

Номинацията затвърждава нарастващото присъствие на българската литература на световната сцена и поставя „Остайница“ сред най-обсъжданите преводни книги на годината.