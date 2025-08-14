„Български пощи“ ще обучат близо 3000 свои служители в 2230 пощенски станции в страната във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Това съобщи зам.-директорът на дружеството Станимир Белинов.
До момента обучението вече са преминали 245 служители. Очаква се външна фирма да осигури допълнителна експертиза, като част от нейния екип ще се включи и в последващите обучения. Пощите подготвят и вътрешна онлайн платформа, която ще съдържа материали, свързани с оперативната дейност при работа с новата валута.
„Целта е да запознаем служителите с различните номинали и емисии, както и с техните специфики. Изключително важно е да предотвратим евентуални опити за измами“, подчерта Белинов.
Акцент върху разпознаването на фалшификати постави и Костадин Христов от Центъра за развитие и квалификация. По думите му, при обучението е обърнато внимание както на евентуални фалшиви евро банкноти и монети, така и на увеличения риск от фалшиви левове до края на годината.
За улеснение на служителите, във всички пощенски станции и главни каси ще бъдат доставени специализирани банкнотоброячни машини.
„Те са поръчани от сертифицирана компания, като софтуерите им са надеждни както за българския лев, така и за еврото“, увери Белинов.
Обученията и техническата подготовка са част от националните усилия за плавен и сигурен преход към единната европейска валута.
38 коментари
Hi guys, Just now discovered a trusted Mexican pharmacy for cheap meds. If you want to save money and need meds from Mexico, Pharm Mex is a game changer. Fast shipping and it is safe. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Hope this was useful.
Hey there, To be honest, I found a great international pharmacy to order prescription drugs securely. If you need antibiotics, this store is very good. They ship globally and it is very affordable. Check it out: read more. Cheers.
Hi, I recently discovered a great online drugstore where you can buy prescription drugs online. If you need no prescription drugs, this site is worth a look. Secure shipping and huge selection. Visit here: https://onlinepharm.jp.net/#. Thank you.
Greetings, Just now stumbled upon the best Indian pharmacy for cheap meds. For those looking for ED meds cheaply, this store is very reliable. They offer fast shipping to USA. Visit here: https://indiapharm.in.net/#. Cheers.
Hello, To be honest, I found a reliable online drugstore where you can buy medications cheaply. For those who need cheap meds, this store is very good. Fast delivery plus no script needed. Visit here: onlinepharm.jp.net. Good luck with everything.
Hey there, I recently ran into an awesome Mexican pharmacy to buy medication. For those seeking and need meds from Mexico, this site is highly recommended. They ship to USA plus very reliable. Take a look: https://pharm.mex.com/#. Cya.
Hi, I just found a useful international pharmacy where you can buy generics online. If you need safe pharmacy delivery, this site is the best choice. Secure shipping and huge selection. Check it out: https://onlinepharm.jp.net/#. Get well soon.
To be honest, I recently discovered a great Mexican pharmacy for affordable pills. If you are tired of high prices and want cheap antibiotics, Pharm Mex is the best option. Fast shipping and secure. Link is here: read more. Regards.