България стана част от глобалната мрежа FSC® за устойчиво управление на горите

Мрежата, открила офис у нас, изисква строги мерки за устойчиво управление, включително за защита от пожари

FSC® е най-разпознатата в света марка за устойчиво управлявани гори, а мрежата зад нея – Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council (FSC) – разкри представителство в България. Официален партньор на FSC у нас стана новото Сдружение „Устойчиви гори“ – коалиция от неправителствени организации, бизнеси и експерти. WWF България инициира въвеждането на сертификацията по системата на FSC у нас преди повече от 20 години, а от 2014 г. ръководи разработването на национален стандарт, съобразен с характеристиките на местните гори и законодателство. Провежда и редица обучения на стопанствата и популяризира етикета на FSC сред потребителите.

Днес близо 50% от всички български гори са сертифицирани по FSC, а около 400 компании – дървопреработватели и търговци – са сертифицирани за проследяване на веригата за доставки, която гарантира, че материалът за готовите им продукти идва от сертифицирани гори. Сертификацията е доброволна, а мотивацията за нея идва от възможността за достъп до много по-голям пазар. Близо половината от потребителите в света разпознават логото на FSC и предпочитат продуктите и компаниите, които носят „печата“ за отговорно управление.

„Създаването на местно представителство на FSC е една много добра новина сама по себе си. Новият офис на FSC ще помогне да ускорим темпа на сертификация, защото Сдружение „Устойчиви гори“ ще предоставя допълнителна подкрепа на стопанствата и компаниите, които искат да се сертифицират. Това е един сложен и дълъг процес, но си заслужава – сертификацията е допълнителен гарант за защита и на горите, и на служителите и работниците, и на поминъка на хората, които живеят в района на горите, защото надгражда българското законодателство.“ Това каза Нели Дончева, ръководител на програма „Гори“ на WWF.

FSC отделя специално внимание на защита от бедствия като пожари, наводнения и свлачища. Освен изискваните по закон от държавните горски и ловни стопанства годишни планове за защита от пожари и за действие при гасене на пожари, сертифицираните по FSC стопанства трябва да изготвят и оценка на риска от възникване на бедствия и естествени природни нарушения, в които да оценят възможните отрицателни последствия не само върху инфраструктурата и горските ресурси, а и върху местните общности. Стопанствата оценяват и риска самите стопански дейности, като дърводобив, да увеличат вероятността от бедствия.

Основната цел на стандарта е да гарантира, че приходите от горскостопанска дейност не идват за сметка на опазването на природата, правата на горските работници или поминъка на местните хора. Затова и новият местен партньор на FSC, Сдружение „Устойчиви гори“, обединява организации с различни интереси – екологични, социални и икономически – и набира нови членове, за да продължи да разширява мрежата от съмишленици.

От загриженост за обезлесяването до глобален, движен от пазара механизъм за горска сертификация

Съветът за стопанисване на горите се ражда от разочарованието от проведената през 1992 г. „Среща на върха за Земята“ в Рио де Жанейро, която не успява да доведе до правно обвързващо споразумение за спиране на обезлесяването. Така не успява да адресира все по-голямата загриженост на хората за темпа на унищожение на „белите дробове на планетата“ – като Амазонската джунгла, Сибир, басейна на река Конго и др. Това мотивира група компании и организации в сферата на околната среда и човешките права да учредят FSC през 1994 г. Идеята е да се създаде независима международна система за сертификация. „Гори за всички и завинаги“ – това става девизът на най-признатата в света днес организация за сертификация.

Днес FSC се прилага в 89 държави на 5 континента и по стандарта са сертифицирани над 150 милиона хектара гори по света. В България можете да видите логото върху детски играчки, салфетки, копирна хартия, мебели, книги, продукти от каучук, дори ядки.

Любопитни факти за стандарта

Може би ще ви е интересно да научите някои от изискванията, на които трябва да отговарят българските стопанства и компании, за да получат правото да използват логото. Стопанствата например могат да смазват веригите на верижните си триони и други машини само с биоразградимо масло, като обикновено олио – химичните масла са забранени. Длъжни са също така да преустановят употребата на опасни химични пестициди и да използват природни практики за борба с вредителите. Не се допуска и отглеждането на ГМО организми в горите. Стопанствата също трябва запазят 10% от територията си като естествени екосистеми, в които не извършват стопанска дейност, както и да идентифицират и опазват застрашените и редки видове растения и животни на своя територия. Относно правата на работниците: проверява се дали заплащането на мъжете и жените е еднакво, когато имат еднакви задължения, дали мъжете могат да използват отпуск по бащинство, както и дали работниците са преминали през обучения за тяхната безопасност и им е осигурено необходимото лично защитно облекло, като каски, обувки със защитена предница и бомбе, антифони за предпазване на слуха и т.н.

Снимка: Сертифицирани гори в Югоизточна България/ Станислав Лазаров