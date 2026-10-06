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Ботев Пловдив със специален екип в памет на Илиян Филипов

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:48ч, вторник, 6 октомври, 2026
0 154 Преди по-малко от минута

Представителният отбор на Ботев Пловдив ще излезе в следващите си мачове със специален черен екип, посветен на президента на клуба Илиян Филипов.

Ликът на Филипов ще бъде поставен в центъра на фланелката, като по този начин клубът ще отдаде почит на своя президент.

Футболистите ще носят специалния екип както на „Колежа“, така и при гостуванията си на стадионите в страната.

От клуба определят жеста като начин Илиян Филипов да остане завинаги част от Ботев.

„За Илиян Филипов. Завинаги един от нас.“

Снимки: Botev Plovdiv

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:48ч, вторник, 6 октомври, 2026
0 154 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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