Ботев Пловдив със специален екип в памет на Илиян Филипов

Представителният отбор на Ботев Пловдив ще излезе в следващите си мачове със специален черен екип, посветен на президента на клуба Илиян Филипов.

Ликът на Филипов ще бъде поставен в центъра на фланелката, като по този начин клубът ще отдаде почит на своя президент.

Футболистите ще носят специалния екип както на „Колежа“, така и при гостуванията си на стадионите в страната.

От клуба определят жеста като начин Илиян Филипов да остане завинаги част от Ботев.

„За Илиян Филипов. Завинаги един от нас.“

Снимки: Botev Plovdiv