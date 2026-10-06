Ботев Пловдив със специален екип в памет на Илиян Филипов

Представителният отбор на Ботев Пловдив ще излезе в следващите си мачове със специален черен екип, посветен на президента на клуба Илиян Филипов.
Ликът на Филипов ще бъде поставен в центъра на фланелката, като по този начин клубът ще отдаде почит на своя президент.
Футболистите ще носят специалния екип както на „Колежа“, така и при гостуванията си на стадионите в страната.
От клуба определят жеста като начин Илиян Филипов да остане завинаги част от Ботев.
„За Илиян Филипов. Завинаги един от нас.“
Снимки: Botev Plovdiv