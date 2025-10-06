НБ „Иван Вазов“ представя книгата „Завръщане към Рая“

Премиерата на книгата на Вера Янчелова „Завръщане към Рая“ ще се състои на 9 октомври – четвъртък, от 18:00 ч. в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ .

Представя: Миа Сердарева, писател и психотерапевт

Вера Янчелова определя романа си като нетрадиционен, в който може да се огледа всеки, който някога се е чувствал изгубен или на кръстопът и допълва: „Ще си поговорим за рая и ада, които сами си създаваме и как да открием път в мрака. Ще обсъдим литературата като забавление, но и като спасение. Ще се насладим на истински истории и забавни небивалици.

Може ли една книга да ни върне към нас самите? Може би заедно с Рая, героинята на романа, между страниците на книгата и вие ще откриете път към себе си. Защото, както казва Ромен Ролан, „хората не четат книгите, четат себе си през тях“.

Заповядайте, ще бъде вълнуващо!“

За авторката:

Вера Янчелова е родена в онези далечни времена (1972 г.), когато четенето на книги все още не се е считало за ексцентрично занимание, запазено за малцина. На пет години се научава сама да чете и оттогава книгите са най-добрата ѝ компания, най-верните ѝ приятели и най-мъдрите ѝ съветници. Завършва българска и английска филология и има невероятния шанс да превърне хобито си в професия: 16 години работи като отговорен редактор в две от големите български издателства: „Хермес“ и „Изток-Запад“. Впоследствие създава сайта и фейсбук страницата на „Пътят на героя“, за да приложи в живота почерпaното от книгите, докато продължава да открива в тях паралели с живота.

Словото е магия, затова трябва много да внимаваме как боравим с него – смята тя. Като стилов редактор и преводач, винаги се е стремяла да си служи прецизно с думите. В качеството ѝ на автор тази задача става още по-отговорна. Вера знае, че думите имат силата да променят света.

„Завръщане към Рая“ е първият ѝ роман.