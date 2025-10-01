Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на „ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД за извършване на застрахователна дейност в други държави от Европейския съюз. Мярката влиза в сила от днес, 1 октомври 2025 г., и ще важи до пълното привеждане на компанията в съответствие с регулаторните изисквания.

Забраната не засяга клиентите в България, които могат да сключват и ползват застраховки на територията на страната. Причината за мярката са несъответствия в организацията и финансовото състояние на застрахователя, както и сигнали от надзорните органи на Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания.

Това е втората забрана за трансгранична дейност на застрахователя за 2025 г. – първата беше наложена на 1 юли и продължи три месеца. Решението идва след проверка на КФН, в сътрудничество с надзорните органи на Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Причината за забраната са установени несъответствия в организацията на компанията и финансовото ѝ състояние, както и жалби и опасения на надзорните органи в приемащите държави.

Следва да се отбележи, че Румъния вече забрани на „ДаллБогг“ сключването на нови застрахователни договори на нейна територия от 1 октомври 2025 г., а в Полша компанията няма право да извършва дейност по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ от април тази година.

Клиентите с действащи договори или планирани застраховки в ЕС трябва да следят внимателно информацията от КФН и компанията.