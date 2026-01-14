На 14 януари от 18:00 ч. залите за временни експозиции на Градска художествена галерия – Пловдив (ул. „Княз Александър I“ №15) ще посрещнат изкуството на Лидия Симеонова. На двата етажа на изложбеното пространство тя ще представи своята ретроспективна изложба „Звукът на тишината“.

Лидия Симеонова е завършила „Изобразително изкуство“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 1983 г. участва активно в международни изложби, а творчеството ѝ обхваща живопис, акварел и графика.

Повече от 30 години художничката живее и работи в чужбина – в Чехословакия, Германия и САЩ, където развива и успешна кариера в областта на дизайна, включително за General Motors. През 2022 г. се завръща окончателно в Пловдив с изложбата „Да затворя кръга“ в галерия „Аспект“.

Симеонова е носител на редица международни отличия и в продължение на близо две години оглавява Дружеството на пловдивските художници.

Изложбата „Звукът на тишината“ може да бъде разгледана до 3 февруари 2026 г.

Входът е свободен.