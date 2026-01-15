Лидия Симеонова превръща звукът на тишината в живопис

С топли искрени емоции приятели, колеги и представители на местната власт поздравиха Лидия Сименова на откриването на нейната ретроспективна изложба „Звукът на тишината“ в Градска художествена галерия – Пловдив.

„Творбите „разказват“ за многообразието от култури, през които преминава авторката и са станали съавтори в нейния личностен и творчески градеж. Тя смело позиционира силата на емоционалното и визуалното въздействие, на което е способна, и създава композиции – носители на знаци и сюжети. Лидия Симеонова е категорична в присъствието си на художествената сцена. За нея определенията биха били многообразни, но най-силното е – запомняща се“ – заяви в словото си Донка Налбантова, главен експерт в културния отдел на Община Пловдив. Художничката получи и официален поздравителен адрес.

Родена в Пловдив, учила изкуство във Великотърновския университет и в американския College for Creative Studies в Детройт, художничката формира творческия си и житейски светоглед в низ от пътувания и временин пребивавания в различни държави – Чехословакия, Германи, САЩ. Поласкана и развълнувана, Лидия Сименова

Изрази най-голямото си съжаление, че е разпиляла голяма част от творчеството си при честите пътувания, че от мюнхенската ѝ изложба например няма нито ена запазена картина, която да свидетелства за стила, в който тогава е рисувала.

„Благодаря за честта да мога да покажа картините си в това пространство – мечтала съм да видя на едно място част от моето творчество, да вървя из залите и да виждам откъде съм тръгнала и до къде съм стигнала“ – каза авторката. И още:

„Звукът на тишината е вътре в нас. Тишината на ателието, тишината, когато останеш сам със себе си, със своите емоции, преживявания. Искаш да ги чуеш вътре в душата си, в сърцето си. Аз творя на тихо. Смятам, че всяка една картина може да се разглежда и като звук, и като цвят, и като емоция. Така че има много звук в тишината, само да можем да го уловим и да го върнем – всеки според своята интерпретация.“

Освен че е автор, Лидия Симеонова за недълъг период оглавяваше Дружеството на пловдивските художници. За съвместните инициативи ѝ благодари заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов:

„Имахме честа близо две години да работим рамо до рамо с Лидия в качеството ѝ на председател на Дружеството на пловдивските художници, като имахме една обща цел – Дружеството да продължи да се развива, да се извисява и да предоставя все по-голямо поле за изява на многобройните си членове. В нейно лице аз срещнах преди всичко един много добър човек.“

Изложбата „Звукът на тишината“ е с вход свободен и може да се разгледа до 3 февруари в Залите за временни експозиции, ул. „Княз Александър I“ №15.