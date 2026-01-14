Седмица на веселите пижами в Рeсурсния център в Пловдив

Пижами, усмивки и приказки – това ще има следващата седмица, от 19 до 23 януари, в Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование.

Учители, терапевти и специалисти ще посрещат децата… по пижами. Същият призив е отправен и към родителите – да облекат своите деца с любимите им пижами, защото когато обстановката е спокойна и позната, децата се чувстват по-уверени, по-освободени и по-близо до възрастните около тях.

Идеята е проста, но силна – пижамата сваля бариерите, носи уют и превръща терапевтичния час в преживяване, изпълнено с доверие и усмивки.

Занятията ще се провеждат през целия ден, от 9 сутринта до 17 часа, но в пижамен ритъм.

В солната стая ще се четат приказки и ще се пътува из света на въображението.

В залата по арт терапия децата ще месят, оформят и пекат ароматни сладки.

Ще има чай и курабийки и още изненади.

Седмицата на веселите пижами ще покаже, че ученето може да бъде топло, човешко и радостно – особено, когато е съобразено с емоционалните потребности на децата.