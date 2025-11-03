От 07 до 09 ноември празникът на джаза в Пловдив ще се проведе за единадесети път! От септември 2025 Plovdiv Jazz Fest още по-категорично присъства на европейската карта на джаз фестивалите, тъй като вече е член на Европейската джаз мрежа.

Носители на „Грами“, световни джаз звезди и някои от най-значимите български джаз музиканти ще чуем на сцената на Plovdiv Jazz Fest в Дом на културата „Борис Христов“. Фестивалът отново включва шест концерта в своята основна програма. Концерти на младите в джаза, джем сешъни и литературно четене в Bee Bop Cafe ще бъдат съпътстващите събития на тазгодишното издание. За втора поредна година водещ на фестивала ще бъде тромбонистът Вили Стоянов.

От самото създаване на Plovdiv Jazz Fest неизменна част от него е Голямата награда за цялостен принос в джаз музиката в България. Тази година неин носител ще стане Стоян Янкулов – Стунджи за сериозния му принос в българската джаз музика, за отличителния му и нетрадиционен начин на свирене на барабани, тъпан и перкусии, с които постига световно признание и благодарение на това популяризира българската музика.

Основната програма на Plovdiv Jazz Fest започва на 07 ноември от 19:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“ и двадесет български музиканти ще поставят нейното начало. Христо Йоцов, Антони Дончев и All-Star Big Band ще открият фестивала с композиции на Христо Йоцов писани между 1982 г. и 2020 г. Общото между тях е богатият и невероятен звук на Биг бенда, който е неотменима част от историята на джазовата музика. All–Star Big Band е всъщност най-новия бендов проект на Йоцов. Той има богат опит с бендовия репертоар – от 1982 г. до 1989 г. е барабанист на Биг бенда на БНР и от тогава насам има над 160 аранжимента и авторски пиеси за този оркестър. Освен Христо Йоцов и Антони Дончев част от All-Star Big Band са Димитър Льолев, Денис Попстоев, Арнау Фаррас, Владимир Кърпаров, Венелин Георгиев, Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Тодор Бакърджиев, Георги Стойков, Велислав Стоянов, Божидар Василев, Иван Мелин, Димитър Стоев, Борис Таслев, Шибил Бенев, Цоньо Цветков, Христо Христов, Антон Апостолов.

Вечерта ще продължи със скандинавски джаз на най-високо ниво, защото в Пловдив гостуват Якоб Карлсон трио и джаз певицата Виктория Толстой. Виртуозният пианист Якоб Карлсон е сравняван с легендите на шведския джаз като Есбьорн Свенсон и Ян Йохансон. Неговият стил е технически блестящ, музиката му е ритмична и с хармонична сложност. Той често включва в композициите си метъл, електронна музика и народни шведски песни. Карлсон има забележителна репутация и като солов изпълнител, и като част от много групи и съвместни проекти с други музиканти. Издава 14 албума, на които е лидер и 3 солови албума за пиано. Работата му печели голямо признание. Тя го среща и със звезди като Доминик Милър, Кени Уилър, Норма Уинстън, Били Кобъм, Сесили Норбю, Джино Ванели, Тил Брьонер, Нилс Ландгрен и др. Особено дълга обаче е колаборацията му с шведската джаз певица Виктория Толстой. Двамата работят заедно от 30 години. Биографията на изключителна певица, допълва и фактът, че Виктория Толстой е потомка на руския писател Лев Толстой. По думите на самия Пат Матини, Виктория Толстой несъмнено изпъква на фона на множеството красиви женски гласове, които можем да чуем в джаза днес. Тя притежава неподправен усет към драматичното в джаза.

Вечерта на 08 ноември ще започне с концерта на многократно награждаваният българо-американски пианист и композитор Милен Киров, който пристига с квинтет от някои от най-добрите и търсени джаз музиканти в Германия и Европа. В Пловдив квинтетът ще бъде в състав: Якоб Манц (саксофон), Мариус Голдхамър (бас), Алек Бернат (барабани) и Николай Карагеоргиев (китара). Описван като „пианист със свръхчовешка координация“, Киров е изпълнител, композитор и преподавател с неподражаем артистичен глас и сериозно творчество. Той съчетава българското музикално наследство и със съвременна композиция, джаз, world music и импровизации. Издава 6 албума и няколко сингъла. Свирил е с артисти като Пери Фарел, Елис Хол, Мирослав Тадич, Драгомир Йосифов, Стив Фероне, Джон Бергамо, Теодосий Спасов, Мони Марк, Джеймс Гадсън и др. Самият Милен Киров е роден в Пловдив, в семейство на музиканти. В момента Киров е доцент по пиано, композиция и теория в Градския колеж в Лос Анджелис.

photo by Hollis King

Веднага след Милен Киров квинтет на сцената ще се качи прочутата джаз и госпъл певица Лиз Райт. Тя е сред най-значимите и интересни гласове на съвременния джаз. В своята 20-годишна кариера Лиз Райт безспорно изпъква като една от най-големите съвременни джаз певици. В Пловдив тя ще пристигне със своята група. Лиз Райт издава първия си самостоятелен албум през 2003 г. Той достига втора позиция в класацията на „Билборд“. До момента тя e издала общо 8 албума. Лиз Райт работи с някои от най-важните съвременни вокалисти като Грегъри Портър, Раул Мидон, Даян Рийвс, Анджелик Киджо и др. Музиката ѝ, често е вдъхновена от историята и носи изключително силен политически и социален заряд.

Последната вечер на Plovdiv Jazz Fest – 09 ноември – e посветена на две емблематични групи. Вечерта ще започне с изключителните музиканти от Zone C.

Групата е създадена през 1992 г., когато талантливият пианист и композитор Васил Пармаков записва своя първи самостоятелен албум, наречен Lombroso. Негови музикални партньори са близките му приятели Стоян Янкулов – Стунджи и Веселин Веселинов – Еко. Тримата се превръщат в ядрото на Zone C. 90-те години са най- активното десетилетие за групата. Основната и най-важна част от техния репертоар са композициите на Васил Пармаков. През 2016 г. Васил Пармаков напуска този свят, Стунджи и Еко решават да изнесат поредица от концерти в памет на своя скъп приятел. Двамата канят пианиста Васил Спасов и китариста Мирослав Иванов, които стават постоянни членове на Zone C. Записите на последния им албум Quantum Integrity започват още през 2000 г. Албумът съдържа дванадесет пиеси, три от които са написани от Васил Пармаков, като той свири на клавишни и синтезатори на пет от тях.

Последният концерт от основната програма на фестивала ще бъде на една от най-великите джаз групи в света – Yellowjackets!

През своята богата 48-годишна история Yellowjackets получават две награди „Грами“, а са номинирани цели 17 пъти. Записват 27 албума, имат безброй разпродадени турнета и са се радват на световно признание от критиката и публиката. Съвсем спокойно може да се каже, че Yellowjackets са една от най-влиятелните и обичани джаз групи в света. През годините тя мени състава си многократно. Още след записването на първия им албум през 1980 г. Дебютният албум на Yellowjackets предизвиква сериозен интерес в джаз средите, медиите, публиката и критиката. Въпреки че прекъсват за кратко, за да се занимават с други проекти, те се събират отново точно за Playboy Jazz Festival през 1984 г. Този забележителен концерт проправя пътя им към успеха, както към класациите на Billboard Jazz, така и към концертните сцени по целия свят. Днес част от групата са Ръсел Феранте (пиано и кийборди), който е сред основателите на Yellowjackets, Боб Минцер (духови инструменти и EWI), Дейн Алдерсън (бас) и Уил Кенеди (барабани). Именно в този състав Yellowjackets ще представят композиции от своя най-нов албум Fasten Up, както и някои добре познати пиеси от огромния им репертоар!

Освен концертите на основната сцена на фестивала, всяка вечер в Bee Bop Cafe ни очакват и традиционните джем сешъни, в които участие ще вземат Борис Петков, Али Келов, Ясен Димитров, Мария Вандева, Александра Петкова и много други.

На 07 ноември от 23:00 ч. в кратък концерт в Bee Bop Cafe ще бъде премиерата на новата музикална формация, наречена красноречиво Академичен джаз бенд. Групата е създадена по инициатива на ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – доц. д-р Жан Пехливанов, а целта е да подкрепи младите джаз изпълнители като им даде възможност да свирят наравно с техните преподаватели. Част от Академичния джаз бенд са Мирослав Турийски, Николай Карагеоргиев, Александър Леков, Александър Каменов, Мартин Ташев, Цвета Карагеоргиева, Преслав Пеев, Иван Мелин и студенти от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Този кратък концерт естествено ще прерасне в джем сешън, в който ще могат да се включат други студенти и млади творци. На 09 ноември от 17:30 ч. пък публиката ще има изключителната възможност да чуе буквално най-младите в джаза или с други думи – очаква ни концерт на децата и юношите от школата на Руми Иванова „Арт войс център“ с пианист Иван Гърбачев.

И тъй като връзката с другите изкуства е заложена от самото създаване на фестивала на 08 ноември от 18:00 ч. отново в Bee Bop Cafe ни очаква авторско поетично четене на Елин Рахнев, което носи заглавието „Пазителят на есента“.

Билети за основната програма на фестивала могат да бъдат намерени в мрежата на EVENTIM. Един фестивален билет за основната програма важи и за двата концерта в една вечер.

Подробна информация за Plovdiv Jazz Fest може да намерите в сайта на фестивала: https://plovdivjazzfest.com/

Plovdiv Jazz Fest се организира от Blue M. Eсенното издание на Plovdiv Jazz Fest се провежда с подкрепата на община Пловдив и Plovdiv Jazz Fest e част от Културния календар на града за 2025 г. Plovdiv Jazz Fest се реализира с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма. Plovdiv Jazz Fest се осъществява в партньорство с 8 ½, Вила Флавия, Хотел Одеон, NESCAFÉ Dolce Gusto, Bee Bop Cafe, Райя Кетеринг, Театъра ресторант, Хемингуeй. Събитието се реализира с медийната подкрепа на Jazz FМ, Катра ФМ, Въпреки, Виж, Impressio, dir.bg, Момичетата от града, My Sound, Лицата на града, Обекти, Модернити, How2Plovdiv, Пловдив тайм, Трафик нюз, Медиа кафе, Капана, Под тепето.