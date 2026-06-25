Разследват смъртоносната катастрофа на АМ „Тракия“

Разследващите работят по две тежки трагедии, отнели човешки животи в рамките на последните дни. Едната се разигра на автомагистрала „Тракия“, а другата – в хотелски комплекс край морето.

Прокуратурата предстои да прецени какви обвинения да бъдат повдигнати след тежката катастрофа в района на Ямбол, при която загинаха трима души. Сред жертвите са две деца от школата на футболен клуб „Славия“ и бащата на едно от тях. Групата е пътувала към детски футболен турнир в Албена.

По първоначални данни инцидентът е станал, след като товарен автомобил е загубил контрол вследствие на спукана гума. Камионът е навлязъл в платното за насрещно движение и се е сблъскал челно с лекия автомобил.

Освен тримата загинали, има и двама тежко пострадали. Жена на 49 години е в критично състояние и лекарите продължават борбата за живота ѝ. Друг мъж е настанен за лечение в хирургично отделение. Извършените тестове на водача на тира не са отчели употреба на алкохол или наркотични вещества.

Междувременно продължава и проверката по друг трагичен случай, станал в Ахелой. 10-годишно момиче е загубило живота си в басейн на хотелски комплекс по време на игра под вода. Детето е от украински произход.

Спешните медици са пристигнали бързо на място и са започнали реанимация, но въпреки продължилите усилия не са успели да възстановят жизнените функции на момичето.

И по двата случая се водят разследвания, които трябва да изяснят всички обстоятелства около трагедиите.

Снимка: Atanas Kostov/Facebook