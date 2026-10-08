Показват дипломните работи на Випуск 2026 на НГСЕИ в галерия „Ромфея“

Ученици от три специалности представят свои проекти, макети и художествени разработки

Изложба с дипломните работи на Випуск 2026 на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) ще бъде открита тази вечер в галерия „Ромфея“ в Пловдив.

Откриването е на 8 октомври от 18:00 часа в галерията на бул. „Марица“ 83.

В експозицията са представени работи на завършващите ученици от специалностите „Театрален, кино и телевизионен декор“, „Художествено осветление за театър, кино и телевизия“ и „Театрален грим и перуки“.

Посетителите ще могат да видят макети и рисунки, свързани с осветителни решения, разработки по декор и бутафория, както и проекти и изработки в областта на грима и перуките.

Изложбата представя резултатите от дипломната работа на учениците и различните направления, в които те са получили професионална подготовка в гимназията.