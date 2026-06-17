Над 200 артисти от Националната опера на Китай представят „Турандот“ на Античния театър в Пловдив

За първи път в България Националната опера на Китай ще гостува с мащабната си постановка на „Турандот“ от Джакомо Пучини. Спектакълът ще бъде представен тази вечер от 20:30 часа на сцената на Античния театър в Пловдив и е част от международното турне на престижната китайска трупа.

В града пристигат повече от 200 артисти, музиканти и технически специалисти, а за реализацията на впечатляващата продукция са необходими шест тежкотоварни камиона, превозващи декори, костюми и сценична техника.

Снимка: visitplovdiv

На диригентския пулт ще застане Ян Ян, а в ролята на принцеса Турандот ще се превъплътят водещите сопрани на Националната опера на Китай Лю Янхуа и Яо Хун. Постановката впечатлява с разточителна сценография, пищни костюми и мащабен хоров състав, превръщайки се в един от най-съвременните и зрелищни прочити на последната опера на Пучини.

Гостуването в Пловдив е част от международните чествания по повод вековния юбилей от световната премиера на „Турандот“, състояла се през 1926 година в Милано. Днес произведението се нарежда сред най-популярните опери в световния репертоар, съчетавайки драматизъм, ориенталска атмосфера и едни от най-разпознаваемите музикални теми, създадени от Джакомо Пучини.

Организаторите определят събитието като едно от най-значимите международни културни гостувания на сцената на Античния театър през тази година.

Все още има ограничен брой билети за спектакъла, като цените започват от 82 евро и достигат до 94 според избраната категория. Началото е в 20:30 часа.