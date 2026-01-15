Апелативен съд – Пловдив потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“, взета от Окръжен съд – Кърджали спрямо А. Ч., обвинен в държане на наркотични вещества с цел разпространение.

Срещу мъжа е повдигнато обвинение, че на 3 януари 2026 г., на републикански път в землището на община Момчилград, в посока от Кърджали към ГКПП „Маказа“, на разклона за Джебел, е държал без надлежно разрешително 9 килограма марихуана. Наркотичното вещество е било открито в собствения му автомобил „БМВ 320D xDrive“, укрито в два специално изградени тайника в праговете на колата. Във всеки от тайниците са намерени по 13 пакета марихуана, оценена на 180 300 лева по цени на държавата.

За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години, както и парична глоба.

Според Пловдивския апелативен съд са налице достатъчно доказателства за обосновано предположение, че А. Ч. е съпричастен към престъплението. Магистратите посочват, че количеството и стойността на наркотика, както и начинът на укриването му в тайници, сочат на висока степен на организираност и конспиративност, което значително завишава обществената опасност на деянието. По делото има и данни, че обвиняемият е пътувал многократно извън страната през ГКПП „Маказа“ с различни превозни средства.

Съдът е приел, че при по-лека мярка съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Макар да е взето предвид, че А. Ч. има семейство и се грижи за малко дете, това не е било счетено за достатъчно основание за по-лека мярка, тъй като не е попречило на предполагаемата му престъпна дейност и не може да бъде противопоставено на обществения интерес.

Определението на Апелативен съд – Пловдив е окончателно.