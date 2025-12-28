Баскетболен клуб Локомотив Пловдив: Зала „Младост“ е негодна

Баскетболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, в която информира обществеността, медиите и компетентните органи за сериозни нарушения и недопустими условия за провеждане на официален баскетболен мач, насрочен в зала „Младост“.

По данни на клуба, съоръжението не отговаря на нормативните и спортно-техническите изисквания, което поставя под реален риск здравето на състезателите и компрометира честността на първенството.

Противоречиви решения и наложена промяна на залата

От БК Локомотив Пловдив припомнят, че по публично изразено становище на изпълнителния директор на Българската федерация по баскетбол Филип Виденов, зала „Младост“ е негодна дори за детски баскетболни срещи.

Въпреки това, на клуба е било наложено официалният мач да се проведе именно в това съоръжение.

На 12 декември 2025 г. е излязло официално решение, според което Локомотив Пловдив трябва да бъде домакин в зала „Сила“ – лицензирано съоръжение, отговарящо на изискванията. Само седмица по-късно, на 19 декември, след оказан натиск от бившия национален селекционер Росен Барчовски, решението е било променено и срещата е насрочена за зала „Младост“.

Констатирани сериозни нарушения

По време на официалната тренировка на Локомотив Пловдив в зала „Младост“, клубът е установил множество съществени несъответствия:

Информационните уреди не отговарят на Наредбата за провеждане на първенството;

Размерите на игралното поле не са регламентирани;

Настилката е в компрометирано състояние и създава реален риск от контузии;

Разстоянието между трибуните и игралното поле е под минималното изискване от 2 метра;

Стрелбата от 0 градуса е практически невъзможна;

Видеоизлъчването не отговаря на стандартите и имиджа на лигата.

Още по-тревожни данни от тренировката

По време на самата тренировка са установени допълнителни тревожни факти:

Температурата в залата е едва 14°C ;

; Баскетболната топка не отскача нормално на множество места;

Дюшемето е нестабилно, с осезаеми неравности;

Кошовете са поставени под регламентираната височина;

Отстоянието при стрелба от 0 градуса е 43 см вместо изискуемите 90 см ;

; Ширината на игралното поле е 14 м вместо 15 м ;

; Разстоянието между аут линията и трибуните е 73 см вместо минимум 2 м ;

; Съблекалните са в изключително лошо състояние;

Пейките на отборите са изкъртени и негодни за използване.

Исканията на БК Локомотив Пловдив

На база на установените нарушения, ръководството на клуба настоява:

Официалният мач да бъде отложен ;

; Срещата да бъде насрочена за нова дата ;

; Мачът да се проведе в подходяща и лицензирана зала ;

; Всички направени и предстоящи разходи на клуба да бъдат поети от Българската федерация по баскетбол.

От клуба подчертават, че исканията им са продиктувани единствено от стремежа да се гарантират безопасността на състезателите, спазването на правилата и равнопоставеността между клубовете.

Въпроси без отговор

БК Локомотив Пловдив поставя и няколко ключови въпроса, на които настоява за публични отговори:

Кой взе решението официален мач да се проведе в тази зала, при наличие на валидно решение за лицензирано съоръжение?

На какво основание делегат би разрешил започването на официален мач в нелицензирана зала?

Кой ще поеме отговорност при евентуална контузия на състезател?

„Така ли ще развиваме баскетбола в България?“

В заключение, от Управителния съвет на БК Локомотив Пловдив отправят въпрос, който според тях засяга цялата баскетболна общност в страната:

„Дами и господа, така ли ще развиваме баскетбола в България?“