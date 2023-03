Питат Аарон Рот и Димитър Генчев

Галерия „Сариева“ има удоволствието да покани публиката на разговор за съвременната живопис с двама художници, чиито творби е представяла в изложби неведнъж – Аарон Рот и Димитър Генчев.

„Кой се страхува от живописта?“ – Разговор с художниците Аарон Рот и Димитър Генчев. Модератор: Веселина Сариева.

31 март 2023 г., 18:30-20:00 ч. Artnewscafe, Пловдив.

Аарон роден в Лос Анджелис (1998 г.) и получава образованието си в Slade school of Fine Art, Лондон. Димитър е родом от Пловдив (1985 г.), като след завършването си на Националната художествена академия в София се дипломира от Утрехтското училище по изкуствата (HKU) и Rijksakademie, Амстердам. Макар с различни биографии и търсения, българинът и американецът са обединени от живописта и живота си в Пловдив. Те използват класически техники, за да представят две много различни естетики. Димитър създава деликатна и крехка визуалност, която внася пластичност в груби урбанистични елементи. Същевременно, Аарон рисува символите на новобогаташкия лукс почти натуралистично, откривайки нещо първично в еталоните на чалга-елита.

Галерия „Сариева“ отправя покана към аудиторията за открит разговор с творците, които ще обсъдят статута на живописта и в частност живописеца днес. Младите художници ще говорят за развитието на динамичната съвременна арт сцена в България, начинът, по който ѝ се отразяват тенденциите и какви в действителност са те на този етап. Логично, ще бъде дискутирана и ролята на учебните заведения спрямо съвременното изкуство, от гледната точка на двама артисти с образование от български и чуждестранни художествени университети.

Не на последно място, Аарон и Димитър ще разгледат комбинацията между живопис и срам – срамът на художника, естествените му проявления и прокрадването му в творчеството. Има ли срам в това да си живописец, как се поражда той и кой се страхува от живописта?

Разговорът се развива в контекста на самостоятелната изложба „Бейж“ на Аарон Рот в галерия „Сариева“.

–

Аарон Рот е роден в Лос Анджелис (1998 г.). В момента работи между София и Пловдив. През 2021 г. получава бакалавърска степен по изящни изкуства (живопис) от Slade school of Fine Art, Лондон с дипломна работа за визуалната култура на попфолка. Първата му самостоятелна изложба e през 2021 г. в изоставен супермаркет близо до Сточна гара в София – „бизнес (енд) мениджмънт“. Втората му самостоятелна изложба, „Със свободна времева рамка“, е част от „FLUCA“, Австрийския културен павилион в Пловдив (2021 г.), организиран от фондация „Отворени изкуства“. Участията му в групови изложби включват: „Memories of a social club that doesn’t exist“, галерия ZÉRUÌ, Лондон (2022); „Свобода“, галерия Kapana, Пловдив (2022); „The hanging show“, Институт за съвременно изкуство, София (2021); ,,София куиър форум“, Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство и галерия Доза, София (2021); ,,Sofia Art Week“ (2021); „And The weird dreams/ we have 3.0_back_to_postwhut“, Венеция (2020); „BAZA 2022”, СГХГ.

Димитър Генчев е роден 1985 г. в Пловдив, България. Живее и работи в родния си град. Художествено си образование получава в Националната художествена академия в София, Утрехтското училище по изкуствата (HKU) и е възпитаник на Rijksakademie в Амстердам.

Негови творби участват в множество изложби като: „Beauty and Decay“, самостоятелна изложба заедно с Питър Бугенот, музей за съвременно изкуство „De Domijnen”, Ситтард, Нидерландия, „Generation between enthusiasm and destruction“, Kaskadenkondensator, международното изложение за съвременно изкуство LISTE в Базел, „Семеен портрет“ самостоятелна изложба в галерия Sariev, Пловдив, „Чуйте ни – Артистичен интелект“ (творби от колекцията на Дойче Телеком), Пловдив, „The Good Machines” самостоятелна изложба в галерия Gerhard Hofland, Амстердам. През 2016 г. творби на Генчев са подбрани от куратора Noor Mertens за секцията „Перспективи и концепции“ на Art Rotterdam.