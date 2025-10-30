Галерия Лабиринт представя Петя Денева

От първи ноември майсторските платна на Петя Денева ще се приютят в уютното пространство на галерия Лабиринт. Ето какво “писмо” написа художничката до галерията:

“Изложбата ми се казва „Вкъщи“. Нали си спомняш, в началото като ми предложи да направя изложба при теб аз ти казах, че ми се иска да покажа натюрморти. Като започнах да се готвя установих, че ще ми е трудно да създам цяла изложба единствено от натюрморти. Обикновено се взирам много надълбоко в предметите и това ми отнема време, което нямах на разположение в този момент. Затова леко разширих темата си и, присетена от това, че Лабиринт е не само галерия, но и един красив дом, си казах, че не е лоша идея моето вкъщи да отиде на гости на твоето 🙂 И покрай домашните ми натюрморти се появиха и по-обширни пространства – интериори и екстериори от моето вкъщи, тук в София и там в Балчик, а и малко от моето село. Застинали моменти, които са живи в мен и застинали предмети, плодове и растения, които търпеливо чакат своето оживяване по друг начин. И една птица прелита тук и там. “



Картините са петнайсет на брой, в разнообразни размери, всяка от тях изпълнена умело, с внимание и любов. Четката ѝ е лека, можем да видим нежния и танц по платното, след който оставя вибриращи от светлина тонове и един свят обгърнат в магия…

Петя Денева е родена през 1981 година в град Балчик, България. През 2006 година завършва Живопис в Националната художествена академия в София. Понастоящем продължава да живее в столицата и е художник на свободна практика. От 2010 година е член на Съюза на българските художници. Към момента има шестнадесет самостоятелни изложби и множество участия в различни проекти в сферата на изобразителните изкуства и декорацията. Основни теми на нейното творчество са природата, светлината и мистичните проявления на духовното. Нейното живописно майсторство събужда интереса на колекционери и ценители.



Петя Денева не за първи път ще гостува на галерия Лабиринт. Ценителите я помнят от съвместния им проект с Теодора Дончева “Гора и град” през 2018, където работите на Петя бяха Гората. Участвала е и в традиционната изложба Колекция малки рисунки.

Заповядайте на среща с художничката и нейните платна на 1-ви ноември, от 17 до 19 ч. Изложбата ще продължи до 15-ти ноември включително.