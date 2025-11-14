Димитър Воденичаров в галерия Лабиринт

Галерия Лабиринт представя най-новите акварели на художника сценограф Димитър Воденичаров. Майсторски, леки и въздушни, те завладяват с живите си цветове, замаха и прецизността на четката, с които авторът изгражда необятни емоционални пространства.

Сценографът е художник, който в своята работа използва различни похвати, сблъсква се с различни текстове, епохи и стилове, интерпретира и създава пространства, играе със светлината… Затова не е учудващо, че наред със сценографските проекти, Димитър Воденичаров има в биографията си най-разнообразни изложби: с рисунки, колажи, графика и живопис. Неговото майсторство в акварелната техника пленява зрителите с всяка следваща изложба.



Димитър Воденичаров е роден през 1966 г., живее и работи в Пловдив. Завършва ССХУПИ в Смолян, а през 1993 се дипломира в Националната художествена академия, специалност Сценография. Член е на Съюза на българските художници и на Дружеството на пловдивските художници. От 1993 г. преподава в Националната гимназия по сценични и екранни изкуства. Доцент е в АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев”. Между 1997 и 1999 е сценограф в ДТ-Разград.



Създава сценографски, костюмографски и светлинни решения за над 30 спектакъла в различни театри в цялата страна. Работи с именити режисьори като Лео Капон, Красимир Ранков, Теди Москов, М. Генчев, Д. Еленов и др. Художник изпълнител за филма “Ъндърграунд” на Кустурица. Спектакли, за които работи, получават награди и номинации.

Има участия в общи проекти и изложби като Пражкото квадринале на сценографията, театралната технология и архитектура, Иложби на ДПХ, ОХИ Сценография, Колаж и рисунка, Графичен симпозиум Литографско ателие – Пловдив,… Носител е на Награда Пловдив от 2017 г. за съвместна изложба акварел и скулптура с Васил Маргаритов в ГХГ през 2016, а през 2018 двамата се представят във Виена. През 2016 е удостоен с годишната награда на ДПХ. Освен самостоятелни и общи изложби, Димитър Воденичаров прави и визуалната среда за знаковата изложба “Дим. История на тютюна” с куратор Весела Ножарова от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.



Заповядайте на 17.11 (понеделник) между 18 и 20 ч. на среща с автора и неговото изкуство в пространството на галерия Лабиринт!