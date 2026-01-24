Жителите на Стамболийски останаха без автобуси до Пловдив

Община Стамболийски изпадна в транспортна криза. За внезапно прекратяване на автобусните превози между Пловдив и населените места от община Стамболийски сигнализират от местната власт, съобщи Нова телевизия. Близо 17 хиляди души, живеещи на територията на общината, са лишени от редовен транспорт до областния център.

Местните споделят, че вече са свикнали да разчитат само на личен превоз – комбинират се по няколко човека и така стигат до Пловдив. Кметът на Стамболийски твърди, че фирмата, която обслужва линията до Пловдив спряла автобусите без предварително уведомление

„Транспортът е спрян едностранно от община Пловдив, без предварително уведомление“, твърдят от администрацията в Стамболийски пред Нова телевизия. Потърпевши са жителите на три села, както и на самия град Стамболийски, които всекидневно пътуват до Пловдив за училище, детска градина, за работа, както и за здравна помощ и административни услуги.

Първият работен ден, на 5 януари, бяхме неприятно изненадани. Много граждани звъняха в общината, че чакат автобус, а такъв няма. Чудеха се какво да правят. Тогава попитахме защо се случва това и разбрахме, че линията е спряна от превозвача“, казва кметът на община Стамболийски Петър Неделев. За да не изпаднат селата в общината в транспортна изолация, той разпоредил двата общински автобуса през два часа да извозват хората от тях до жп гарата в града.

От транспортната фирма обясниха, че са спрели автобусите, тъй като преди Нова година пътникопотокът намалял и линията станала нерентабилна. Кметът на Стамболийски сезирал областния управител за решаване на кризата.