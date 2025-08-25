Здраво било дървото, убило възрастен мъж край Марица

Дървото, причинило смъртта на 74-годишен мъж, докато си седи на пейка в зелената зона на бул. „Марица- север“ е било фитосанитарно здраво. Това заяви заместник-кмет по екология на район „Северен“ в Пловдив Цветомир Цветков по Нова телевизия.

„Клоните му са здрави, било е с листа, няма видими следи от заболяване, типично за този вид“, обясни Цветков. Според зам.-кмета, причината за подобни инциденти е системна и касае цялата зелена система на Пловдив, а не само район „Северен“.

„Състоянието на зелената система в Пловдив, касаеща дървесната растителност, е морално остаряла. Дърветата са доста стари. Необходими са бързи и сериозни мерки за справяне с проблема, които районната администрация не може да предприеме сама. Има нужда от цялостна дигитализация и паспортизация на дърветата в града. Нуждаем се от много повече ресурси, за да можем да си вършим по-качествено работата“, коментира тежкия инцидент Цветков.