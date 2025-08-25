Транспортират 4-годишния Мартин до Пирогов с въздушна линейка

4-годишният Мартин, прегазен в в Слънчев бряг от АТВ, ще бъде транспортиран с въздушна линейка от Университетската болница в Бургас в детската реанимация на Пирогов в следващите два дни. Това съобщи в социалната мрежа бащата загиналата при катастрофа Сияна- Николай Попов. Решението за прехвърлянето на дето от морския град в столицата е взето, след като вчера в Университетската болница е пристигнал националният консултант по анестезиология проф. Николай Младенов- един от създателите на системата за въздушна спешна помощ.

От няколко дни Николай Попов е в непрекъснат контакт с близките на Мартин, майка му и двете му братовчедки, пометени от 18-годишния Никола Бургазлиев курортния комплекс.

До момента лекарите в Бургас са направили всичко необходимо за Мартин. „За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ „Пирогов“, където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение“, разкри още Николай Попов.

Състоянието на Мартин и на майка му остава изключително тежко.