Затвориха пистите в Пампорово заради лошо време

Изображения: Скрийншот от камерите на pamporovo.me

Ски зоната в Пампорово бе затворена заради лошото време. Днес съоръженията не функционират, а пистите са пусти. Причината е обилният валеж от дъжд, който за жалост на почитателите на зимните спортове унищожава натрупалата в последните дни снежна покривка.

Съобщение в сайта на концесионера гласи „Поради усложнената метеорологична обстановка и с оглед безопасността на туристите затваряме ски зона Пампорово и лифтовете“.