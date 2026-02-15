АктуалноНовини

Затвориха пистите в Пампорово заради лошо време

12:30ч, неделя, 15 февруари, 2026


Изображения: Скрийншот от камерите на pamporovo.me

Ски зоната в Пампорово бе затворена заради лошото време. Днес съоръженията не функционират, а пистите са пусти. Причината е обилният валеж от дъжд, който за жалост на почитателите на зимните спортове унищожава натрупалата в последните дни снежна покривка.

Съобщение в сайта на концесионера гласи „Поради усложнената метеорологична обстановка и с оглед безопасността на туристите затваряме ски зона Пампорово и лифтовете“.

