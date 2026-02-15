Затвориха пистите в Пампорово заради лошо време

Изображения: Скрийншот от камерите на pamporovo.me
Ски зоната в Пампорово бе затворена заради лошото време. Днес съоръженията не функционират, а пистите са пусти. Причината е обилният валеж от дъжд, който за жалост на почитателите на зимните спортове унищожава натрупалата в последните дни снежна покривка.
Съобщение в сайта на концесионера гласи „Поради усложнената метеорологична обстановка и с оглед безопасността на туристите затваряме ски зона Пампорово и лифтовете“.
Язък. Рамзито щеше да се пуска с Шейната Чук и Гек