Ограничават движението заради мача Локо – Ботев

От ОП „Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с футболната среща ПФК „Локомотив” – Пловдив и ПФК „ Ботев” – Пловдив на 12 февруари, за времето от 14.00 ч. до 22.00 ч., ще бъде спряно движението на автомобили, включително и на автобусите от масовия градски транспорт, по следните улици:

– ул. „Лев Толстой” – от кръстовището с бул. ”Санкт Петербург” до кръговото кръстовище с ул. ”Проф. Цветан Лазаров”;

– ул. „Проф. Цветан Лазаров” – от кръстовището с ул. ”Лев Толстой” до кръстовището с ул. ”Поручик Боян Ботев”;

– ул. ”Димитър Ризов” – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев” до кръстовището с бул. „Освобождение”

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9

Посока: Завод „Юрий Гагарин“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 10

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А13.

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“- А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“ – А12.

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока остава непроменен.

Линия № 99

Посока: „II-ра Автоколона“ – ТК „Марица“

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.