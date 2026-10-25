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Полицията: Без нарушения на изборния процес в Пловдив

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 20:32ч, неделя, 25 октомври, 2026
0 132 Преди по-малко от минута

Изборният ден в Пловдивска област премина в спокойна обстановка, обобщиха от полицията. Преди минути вече всички избирателни секции на територията на града и областта приключиха работа.

„Не са постъпили данни за груби нарушения на обществения ред или престъпления от общ характер. Охраната на полицията продължава до транспортирането и предаването на изборните книжа и материали в 16 и 17 РИК“, съобщават от МВР.

От 19 октомври са издадени общо 57 удостоверения от звената „Български документи за самоличност“ в помощ на граждани, които са пожелали да упражнят правото си на глас. В рамките на днешния ден тези удостоверения са 17.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 20:32ч, неделя, 25 октомври, 2026
0 132 Преди по-малко от минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

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