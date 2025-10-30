Цената на природния газ за ноември ще бъде 65,82 лв. за MWh

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цената на природния газ за месец ноември 2025 г. в размер на 65,82 лв./MWh или 33,65 евро/MWh, без да включва разходите за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД ще продава синьото гориво на крайните снабдители и на лицензираните производители и преносители на топлинна енергия.

Решението е взето след анализ на внесените от „Булгаргаз“ актуални данни за месечния ценови микс. В него е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставяно по интерконектора България–Гърция (IGB), което според регулатора покрива значителна част от вътрешното потребление и спомага за поддържането на благоприятна крайна цена.

Освен това „Булгаргаз“ е осигурил допълнителни количества втечнен природен газ (LNG) чрез договори с международни търговци, сключени след проведен търг с изисквания за минимална цена и условия на плащане.

В утвърдената стойност на газа са включени няколко компонента – цената на входа на газопреносната мрежа, надбавката за обществена доставка и компенсации за разходите по съхранение на резервни количества в подземното хранилище в „Чирен“, в съответствие с Плана за действие при извънредни ситуации.

С договорените количества общественият доставчик гарантира изпълнение на всички ангажименти към крайните снабдители, топлофикациите и индустриалните клиенти за ноември. Според прогнозите, при липса на рязко увеличение на търсенето в региона, цената на газа може да остане близка до настоящите нива и през следващите месеци, което ще осигури ценова стабилност за българските потребители.

Решението на КЕВР е публикувано на официалния сайт на регулатора.